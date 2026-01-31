G7 - 31 de janeiro de 2026

Há 3h e 5min

Com Pedro Bello Moraes

02:43

Mau tempo: homem morre após queda quando reparava telhado em Reguengo do Fetal

Há 1h e 7min
01:58

Rússia poupa setor energético, mas mantém ataques mortais na Ucrânia

Há 1h e 12min
02:17
opinião
Cátia Moreira de Carvalho

Ameaça norte-americana "pode acordar algumas células terroristas espalhadas pela Europa"

Há 1h e 17min
03:33

Trump quer gerir crise com o Irão "como uma espécie de Venezuela bis"

Há 1h e 25min
03:35

Vanessa e Simão estavam deitados quando ouviram "as telhas a cair". Com uma bebé de seis meses, hoje não têm onde morar

Há 1h e 34min
02:50
opinião
Miguel Baumgartner

"Trump precisa de afastar economicamente o Irão da China e da Rússia"

Há 1h e 47min
47:42

A entrevista a André Ventura na íntegra

Ontem às 22:50
02:27
opinião
Rui Calafate

"Que triste espetáculo, ela nem sabia como se chamava o fenómeno": Rui Calafate considera que Maria Lúcia Amaral "não nasceu para ser ministra"

Ontem às 19:09
01:03

Sobre o seu vídeo que foi apagado, ministro assume: "não devia estar publicado". Mas: "foi entendido de uma forma que não era a pretendida"

Ontem às 18:13
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
01:38

Uma das imagens do dia: o momento em que um bombeiro resgata uma criança cercada pela água em Águeda

29 jan, 16:52
04:40

Rio Mondego "transbordou" e está sob o olhar atento das autoridades

Ontem às 11:59
12:56

"Eu acho que o que virou a cabeça a André Ventura foi o apoio de Cavaco Silva a António José Seguro": Miguel Sousa Tavares

Ontem às 00:20
08:24

Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"

Hoje às 11:25
01:39

Ventura troca arruadas por ações de recolha de bens para os afetados pela tempestade Kristin

Ontem às 21:33
03:49

"Se perder, aceito humildemente o juízo das pessoas", diz Ventura

Ontem às 22:47
01:12

Padaria trabalhou 24 horas seguidas apesar dos danos para "tentar acudir a tudo"

Hoje às 08:44
04:15

"A queda da ponte de Entre-os-Rios ocorre durante cheias e chuvas intensas. O risco de neste momento haver um desastre maior é grande"

Ontem às 20:02