Funerais das mais de 160 vítimas da escola iraniana: Teerão pergunta "o que fizeram aos EUA?"

Ontem às 23:37

O Irão organizou os funerais do que diz serem as mais de 160 vítimas de um ataque que destruiu parte de uma escola para meninas na cidade de Minab, no sul do país. As autoridades de Teerão não duvidam de que se tratou de um ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel.

O secretário de Estado dos EUA disse que o seu país não lançava ataques indiscriminados contra alvos civis. Marco Rubio garantiu que o incidente iria ser investigado, ao mesmo tempo que recordou que era o Irão quem tinha atacado alvos civis em vários Estados do Golfo Pérsico. Os ataques do Irão, contra alvos militares e civis em países como o Catar, os Emirados Árabes Unidos ou o Bahrein, foram uma reação aos bombardeamentos levados a cabo pelos exércitos de Israel e dos EUA, este sábado.

Várias agências de notícias internacionais dizem que a escola fica perto de uma infraestrutura da Guarda Islâmica Revolucionária, uma força de elite próxima do governo dos aiatolas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos fala numa violação "muito grave" do Direito Humanitário Internacional e pede que sejam apuradas as consequências. As Nações Unidas recordam ainda que a investigação deve ser feita pelos responsáveis pelos ataques.