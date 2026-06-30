Funchal já enviou "toneladas" de bens de primeira necessidade para a Venezuela. "Tem sido uma onda de solidariedade gigante"

Há 1h e 50min

A repórter da CNN Portugal, Rita Aleluia, acompanha no terreno as ações de recolha de bens no Funchal, Madeira. A iniciativa visa apoiar quem mais precisa, com doações de artigos essenciais como fraldas, luvas de trabalho, lanternas e papel higiénico. Uma mobilização solidária que junta a comunidade em torno de uma causa urgente.