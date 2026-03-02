Fumo e pânico: as imagens de um grande incêndio numa das mais importantes refinarias da Arábia Saudita

Há 2h e 12min

Um vídeo amador mostra trabalhadores da refinaria de Ras Tanura, na Arábia Saudita, a deixarem o local, que foi atingido por um ataque do Irão.

Trata-se de uma refinaria da Aramco, a gigante petrolífera da Arábia Saudita.

O complexo de Ras Tanura, que fica na costa do país, abriga uma das maiores refinarias de todo o Médio Oriente, produzindo 550 mil barris por dia, servindo como um local crítico para a exportação de petróleo saudita.

