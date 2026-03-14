Força anfíbia dos EUA vai controlar a ilha "por onde o Irão tira todo o petróleo do seu território"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 1h e 33min

O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, analisa a mais recente investida norte-americana na ilha de Kharg no Irão e as pretensões de Donald Trump para o território.