"Foram tempos profundamente traumatizantes. Sempre pensei no dia da vingança": Irão vive emoções contraditórias

Há 47 min

O momento atual no Irão está a gerar sentimentos opostos entre a população. Se, por um lado, o assassínio de Ali Khamenei e os ataques a instalações de segurança alimentam a esperança de quem sofreu com a repressão do regime, por outro, a morte de mais de 150 pessoas numa escola para raparigas mergulhou o país no luto. A correspondente da CNN Internacional, Jomana Karadsheh, falou com vários iranianos que dizem ter sido vítimas do regime.