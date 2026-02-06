"Foram os incêndios, depois a covid. Cada vez que há um fenómeno destes parece que não há uma resposta"

Há 37 min

Fernando Santo, ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, afirma que é possível conceber regulamentos e edifícios capazes de resistir a ventos superiores a 200 km/h, mas esclarece que a aplicação generalizada dessas exigências implicaria custos muito elevados.

Fernando Santo destaca, por isso, a necessidade de planos de contingência, meios locais de emergência e respostas mais rápidas perante eventos climáticos cada vez mais frequentes.

Comentadores

03:37
opinião
João Marcelino

"Ventura mostrou ser um político com muita capacidade de se adaptar de forma repentina"

Há 11 min
03:07
opinião
Mafalda Anjos

Tragédia "foi um separador de águas" entre Ventura e Seguro e deu-se a "campanha mais estranha de sempre"

Há 12 min
12:34

"Foram os incêndios, depois a covid. Cada vez que há um fenómeno destes parece que não há uma resposta"

Há 37 min
02:06
opinião
Pedro Tadeu

Sugestão de André Ventura "não é completamente absurda": "Em tese seria o ideal, que todos os portugueses votassem ao mesmo tempo"

Há 2h e 53min
01:35
opinião
Miguel Santos Carrapatoso

"André Ventura é um jurista de reconhecido mérito e sabe, lendo a lei, que a sugestão que fez era impossível"

Há 2h e 54min
03:05
opinião
Anabela Neves

Adiar as eleições é uma "não questão": "Vamos ter um ato eleitoral que vai correr bem"

Hoje às 13:47
Mais Comentadores

Mais Vistos

04:07

Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas

Hoje às 10:04
01:39

É o dia mais difícil no Porto e autoridades vigiam a subida da água na Ribeira

Ontem às 17:34
04:05

A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto

Ontem às 00:36
01:07

Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente

Há 3h e 1min
00:23

Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA

3 fev, 22:32
00:48

Governo abre porta à entrada de imigrantes para ajudar na reconstrução das zonas afetadas pelo mau tempo

Ontem às 19:56
00:32

As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos

4 fev, 00:08
01:11

As imagens do poderoso míssil que o Irão diz ter sido movido

Ontem às 22:31
01:17

Não é só Portugal: esta cascata inesperada mostra o verdadeiro efeito do mau tempo em Espanha

Ontem às 17:26
03:32

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

3 fev, 12:51
02:14

Tracking poll, 2.ª volta, dia 10: Seguro volta a subir no dia em que Ventura tem a maior queda

Ontem às 21:15
00:58

Imagens aéreas mostram a dimensão das cheias em Portugal

4 fev, 17:36