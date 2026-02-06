"Foram os incêndios, depois a covid. Cada vez que há um fenómeno destes parece que não há uma resposta"

Há 37 min

Fernando Santo, ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, afirma que é possível conceber regulamentos e edifícios capazes de resistir a ventos superiores a 200 km/h, mas esclarece que a aplicação generalizada dessas exigências implicaria custos muito elevados.

Fernando Santo destaca, por isso, a necessidade de planos de contingência, meios locais de emergência e respostas mais rápidas perante eventos climáticos cada vez mais frequentes.