Fontes Bem Informadas - 24 de janeiro de 2026
Hoje às 11:09
Com Carla Moita.
Videos
03:08
"Vamos andar sempre nestas reuniões porque Putin já percebeu muito bem como lidar com Trump"
Há 30 min
02:17
"Depois de seis reuniões, até podemos perguntar o que há para dizer de novo nesta sétima"
Há 33 min
02:03
«Rafa Silva é levezinho e musculado, já está disponível para jogar»
Há 58 min
02:57
Mourinho: «Estamos a jogar muito bem em 80 metros, faltam-nos 20»
Há 59 min
52:18
CNN Sábado 14H58
Há 1h e 26min
45:01
CNN G7 - 24 de janeiro de 2026
Há 2h e 16min
03:30
"O dia mais difícil é sábado". Está mau tempo, mas vai ficar pior
Ontem às 11:00
02:59
A neve cai com uma força "extraordinária" na Serra da Estrela (e até há máquinas autónomas de limpeza em ação)
Ontem às 12:37
03:23
Manto branco: neve como há muito não se via em Portugal
Ontem às 11:51
02:48
Depressão Ingrid traz neve à Serra de Monchique
Hoje às 08:39
01:48
Granizo em Lisboa: o mau tempo chegou em força
Ontem às 11:50
01:35
As imagens (perto de Portugal) que mostram a resposta de França a Zelensky
Ontem às 15:18
07:31
opinião
Agostinho Costa
Quem não cumpriu com o cessar-fogo energético "foi a Ucrânia em março de 2024, quando Zelensky disse arrogantemente que ia pôr Moscovo às escuras"
Ontem às 23:47
03:00
"É o equivalente a um prédio de dez andares": ondas na Nazaré podem atingir os 30 metros
Ontem às 11:00
03:50
Imagens exclusivas: os dois minutos decisivos e de alto risco durante a captura de Nicolás Maduro
Ontem às 23:38
05:33
A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais
Hoje às 09:41
10:17
opinião
João Marques de Almeida
"Percebo perfeitamente que pessoas de direita votem em António José Seguro, mas eu não voto"
Hoje às 00:06
02:15
opinião
Agostinho Costa
"Zelensky chegou [a Davos] e tratou mal toda a gente"
22 jan, 23:00