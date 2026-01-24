Fontes Bem Informadas - 24 de janeiro de 2026

Hoje às 11:09

Com Carla Moita.

03:08

"Vamos andar sempre nestas reuniões porque Putin já percebeu muito bem como lidar com Trump"

Há 30 min
02:17

"Depois de seis reuniões, até podemos perguntar o que há para dizer de novo nesta sétima"

Há 33 min
02:03

«Rafa Silva é levezinho e musculado, já está disponível para jogar»

Há 58 min
02:57

Mourinho: «Estamos a jogar muito bem em 80 metros, faltam-nos 20»

Há 59 min
52:18

CNN Sábado 14H58

Há 1h e 26min
45:01

CNN G7 - 24 de janeiro de 2026

Há 2h e 16min
03:30

"O dia mais difícil é sábado". Está mau tempo, mas vai ficar pior

Ontem às 11:00
02:59

A neve cai com uma força "extraordinária" na Serra da Estrela (e até há máquinas autónomas de limpeza em ação)

Ontem às 12:37
03:23

Manto branco: neve como há muito não se via em Portugal

Ontem às 11:51
02:48

Depressão Ingrid traz neve à Serra de Monchique

Hoje às 08:39
01:48

Granizo em Lisboa: o mau tempo chegou em força

Ontem às 11:50
01:35

As imagens (perto de Portugal) que mostram a resposta de França a Zelensky

Ontem às 15:18
07:31
opinião
Agostinho Costa

Quem não cumpriu com o cessar-fogo energético "foi a Ucrânia em março de 2024, quando Zelensky disse arrogantemente que ia pôr Moscovo às escuras"

Ontem às 23:47
03:00

"É o equivalente a um prédio de dez andares": ondas na Nazaré podem atingir os 30 metros

Ontem às 11:00
03:50

Imagens exclusivas: os dois minutos decisivos e de alto risco durante a captura de Nicolás Maduro

Ontem às 23:38
05:33

A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais

Hoje às 09:41
10:17
opinião
João Marques de Almeida

"Percebo perfeitamente que pessoas de direita votem em António José Seguro, mas eu não voto"

Hoje às 00:06
02:15
opinião
Agostinho Costa

"Zelensky chegou [a Davos] e tratou mal toda a gente"

22 jan, 23:00