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Fontes Bem Informadas - 16 de maio de 2026
Hoje às 11:11
Com Carla Moita.
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"É a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial em que assistimos a uma reunião onde o presidente dos EUA é a pessoa na sala que menos poder tem"
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