TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
Fontes Bem Informadas - 14 de março de 2026
Há 2h e 38min
Com Carla Moita.
Videos
01:42
"Não há qualquer indicador de inflação que faça o BCE alterar as taxas de juro"
Há 49 min
01:36
"Quem tem crédito à habitação tem rendimento para um cenário relativamente adverso" - o problema maior "é para quem está a tentar aceder ao mercado"
Há 52 min
01:13
«Presidente, está ganho!»... e Varandas sorriu
Há 58 min
03:19
opinião
José Carmo
"A tomada da ilha de Kharg e os ataques às suas instalações serão um golpe devastador para o Irão em termos de petróleo"
Há 1h e 0min
00:24
Foi assim a chegada de um descontraído Frederico Varandas para votar
Há 1h e 10min
01:00
Varandas: «A principal missão do sócio é cuidar do Sporting»
Há 1h e 11min
Mais Videos
Mais Vistos
30:27
opinião
Agostinho Costa
"Estamos no redesenho da ordem internacional, vamos ver como é que isto fica no final"
Ontem às 15:01
08:49
opinião
Rafael Martins
"O Irão está a convidar os EUA para uma armadilha"
12 mar, 15:49
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
7 mar, 19:25
27:03
opinião
Miguel Sousa Tavares
"Os americanos sempre respeitaram mais quem levanta a voz do que aqueles que amocham": o comentário de Miguel Sousa Tavares na íntegra
Ontem às 00:07
08:02
opinião
Agostinho Costa
Reabrir o Estreito de Ormuz pela força "parece uma missão completamente impossível"
Ontem às 22:48
06:35
Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"
21 fev, 13:10
04:59
"Nestes tempos conturbados, não temos assistido em Sines a um problema de abastecimento"
Ontem às 11:10
02:23
opinião
Marco Serronha
"Se Mojtaba Khamenei estiver morto, é um problema para o abater outra vez"
Ontem às 00:16
02:25
opinião
Rui Calafate
"Quem anda de carro e paga gasolina sabe perfeitamente que está a ser roubado": Rui Calafate
12 mar, 19:34
07:55
opinião
João Rodrigues dos Santos
Colapso da economia global "é uma probabilidade forte para onde todos os dados apontam" – e, nesta fase, "o impacto será ainda pior" em Portugal
Hoje às 09:22
08:46
opinião
Tiago André Lopes
EUA e Irão podem chegar a acordo. Por um motivo: "Trump e Khamenei estão fora da sala negocial"
17 fev, 12:12
03:49
opinião
Miguel Baumgartner
"Dos cinco objetivos que os EUA tinham para a guerra contra o Irão, nenhum foi cumprido"
Ontem às 22:48