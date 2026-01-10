Fontes Bem Informadas - 10 de janeiro de 2026

10 jan, 11:09

Com Carla Moita.

Videos

04:33

"Discurso de guerra e paz": há uma nova organização criada por Trump

Há 44 min
09:22
opinião
Sónia Sénica

Crise da Gronelândia acalmou, mas a Europa "continua num dilema"

Há 1h e 50min
05:46

Conselho da Paz é "o epitáfio da Carta das Nações Unidas": "Uma situação terrível"

Há 1h e 50min
01:38

Presença da Turquia e Catar cria dúvidas em Israel sobre Conselho da Paz

Há 1h e 51min
02:23

"Dez anos depois de me ter prendido, o favor é agora pago politicamente": José Sócrates questiona nomeação de Carlos Alexandre

Há 2h e 32min
02:07

Paióis nucleares, a península de Kola e a rota mais curta para a China: o Ártico é fulcral

Há 3h e 25min
Mais Videos

Mais Vistos

04:37

Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses

20 jan, 13:42
07:22

O momento em que Montenegro explica por que motivo não apoia Seguro contra Ventura na segunda volta

Ontem às 17:25
04:34

Vai comprar casa? Estes são os três cuidados principais para evitar burlas

Ontem às 10:53
03:20
opinião
Agostinho Costa

"O mais provável é que não haja nenhuma intervenção militar na Gronelândia". Mas "há 1.500 militares em alerta no Alasca"

Ontem às 20:29
02:14

"Era o que faltava que o único voto legítimo e democrático" fosse em Seguro contra Ventura, diz Paulo Núncio (AD)

Ontem às 17:29
02:12
opinião
Tiago André Lopes

"Todo o discurso [de Donald Trump] teve muito pouco de diplomacia e cortesia"

Ontem às 15:02
03:42
opinião
Agostinho Costa

"A Europa colocou-se numa posição em que entregou todos os trunfos a Trump"

20 jan, 23:58
14:08
opinião
Agostinho Costa

"Trump quer ficar na história como o presidente que alargou os EUA". Mas a Gronelândia é "uma intenção norte-americana de longa data"

20 jan, 14:42
03:32
opinião
Tiago André Lopes

Mark Rutte transformou-se no rosto do "servilismo bacoco que vai rastejando face aos imperativos de Washington”

Ontem às 10:53
03:27

Por dentro da CNN Portugal durante a noite das eleições - estes são os nossos bastidores

Ontem às 16:45
02:29
opinião
Sónia Sénica

Trump "fez um verdadeiro touchdown" no Fórum Económico de Davos

Ontem às 17:39
16:07

"É eticamente reprovável, mas não é crime na lei americana": Trump "não fez algo que outros presidentes fizeram" e agora duplicou a sua fortuna

Ontem às 23:57