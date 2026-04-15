"Foi visitar a família no início da guerra e nunca mais foi visto": jornalista detido no Kuwait após partilhar vídeo nas redes sociais
CNN
Há 26 min

Um jornalista foi detido no Kuwait após ter partilhado nas suas redes sociais um vídeo verificado e divulgado pela CNN que mostrava um caça norte-americano a ser abatido por fogo cruzado no Kuwait.

Ahmed Shihab-Eldin, um jornalista conhecido pelos seus trabalhos para a BBC, Al Jazeera e VICE News, não é visto desde que visitou a família no Kuwait, no início do conflito dos EUA com o Irão.

A jornalista da CNN Internacional Clarissa Ward revela todos os pormenores e apela à libertação do colega.

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