"Foi uma surpresa o facto de ter acordado": voluntário britânico relata em exclusivo o horror de um ataque com drone na Ucrânia

Há 31 min

A CNN Portugal falou com um voluntário militar britânico que combate na Ucrânia e que ficou gravemente ferido depois de ter sido atingido por um drone enquanto prestava apoio humanitário junto da linha da frente. O ataque custou-lhe um braço e uma perna e deixou um testemunho marcante sobre a realidade vivida nas zonas mais perigosas do conflito. A entrevista foi feita