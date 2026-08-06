"Foi uma surpresa o facto de ter acordado": voluntário britânico relata em exclusivo o horror de um ataque com drone na Ucrânia
Especialista em Direito Internacional
Há 31 min
A CNN Portugal falou com um voluntário militar britânico que combate na Ucrânia e que ficou gravemente ferido depois de ter sido atingido por um drone enquanto prestava apoio humanitário junto da linha da frente. O ataque custou-lhe um braço e uma perna e deixou um testemunho marcante sobre a realidade vivida nas zonas mais perigosas do conflito. A entrevista foi feita