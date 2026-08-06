"Foi uma surpresa o facto de ter acordado": voluntário britânico relata em exclusivo o horror de um ataque com drone na Ucrânia
Francisco Cordeiro de Araújo
Especialista em Direito Internacional
Há 31 min

A CNN Portugal falou com um voluntário militar britânico que combate na Ucrânia e que ficou gravemente ferido depois de ter sido atingido por um drone enquanto prestava apoio humanitário junto da linha da frente. O ataque custou-lhe um braço e uma perna e deixou um testemunho marcante sobre a realidade vivida nas zonas mais perigosas do conflito. A entrevista foi feita

Europa

Uma casa forrada a plástico e um cadáver espalhado por sacos. Encontraram um "Dexter" em Espanha

Há 18 min
00:31

"Sempre considerei a Ucrânia como a minha casa": Eddy, voluntário britânico, precisou de receber 14 litros de sangue depois de ficar ferido num ataque russo

Há 24 min
00:47

"Foi uma surpresa o facto de ter acordado": voluntário britânico relata em exclusivo o horror de um ataque com drone na Ucrânia

Há 31 min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Ataque recorde: Ucrânia lança mais de 600 drones contra a Rússia

Há 36 min

Os EUA tiraram o pão da boca à Ucrânia e o último grande ataque da Rússia mostra que há "necessidades urgentes"

Há 55 min

Julho foi o mês mais mortal para os civis na Ucrânia desde abril de 2022

Há 1h e 25min
Mais Europa

Mais Vistos

09:04
opinião
Agostinho Costa

A Rússia está a pagar à Ucrânia "com a mesma moeda"

Ontem às 11:49
14:03
opinião
Agostinho Costa

Pedido de Zelensky a Trump "caiu em saco roto" e agora "está a ter a retribuição da sua estratégia"

Ontem às 23:16
35:09

Ceuta "foi um flashmob" e tem "mentores": "Basta ver as declarações do representante de Israel na ONU"

4 ago, 16:40
03:22

"Ele queria abalroar a carrinha para amortecer. Mas a velocidade já era muita": no local do acidente de autocarro em Tomar

4 ago, 16:36
05:04

Noite de terror em Kiev: as imagens dos ataques russos que provocaram pelo menos 17 mortos e dezenas de feridos

Ontem às 07:13
03:09

Rappel e rapidez: as imagens da operação da PJ que achou cinco toneladas de cocaína em alto-mar

Ontem às 18:07
00:20

Luto animal: o vídeo comovente de um golfinho que transportou a cria morta durante dias

Ontem às 12:26
04:23

Horários da eletricidade mudam: saiba o que fazer para evitar pagar mais

Ontem às 10:29
01:20

Armazém em chamas: as imagens do brutal incêndio no último Wildberries atacado pela Ucrânia

Ontem às 10:42
34:07
opinião
Miguel Baumgartner

Rússia está a fazer a mesma "guerra psicológica" que a Alemanha na Segunda Guerra Mundial

Ontem às 20:40
01:16

Este é o Tekever AR3, o drone português que impressionou os russos

4 ago, 19:43
00:32

O momento em que um drone persegue um civil até rebentar em pleno mercado de Kherson

4 ago, 12:01