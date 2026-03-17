"Foi uma humilhação para Trump nenhum país da NATO se ter disponibilizado para participar numa operação no Estreito de Ormuz"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Ontem às 21:01

Cerca de 2.500 fuzileiros dos EUA deverão chegar ao Médio Oriente na próxima semana. O major-general Agostinho Costa explica a importância desta mobilização, dias depois de Trump ter sofrido uma “humilhação”.

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