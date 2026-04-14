FMI alerta: risco da maior crise energética moderna ameaça crescimento e inflação

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A guerra no Médio Oriente pode desencadear a maior crise energética dos tempos modernos, com impacto direto na inflação, na dívida pública e nas taxas de juro. O FMI revê em baixa o crescimento global e antecipa um agravamento dos preços, alertando para riscos acrescidos nos países mais dependentes de matérias-primas da região. Para Portugal, prevê um crescimento abaixo dos 2% e inflação acima dos 3%, deixando recomendações claras aos governos sobre disciplina orçamental e apoios direcionados