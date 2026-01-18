"Fiz uma campanha honesta e com sentido de Estado". António Filipe apela ao voto

Após exercer o seu direito de voto em Loures, o candidato presidencial António Filipe fez um balanço da sua caminhada rumo a Belém. De "consciência tranquila", o candidato sublinhou o caráter honesto e sério da sua campanha, centrada nas convicções que defende para o país.

Num momento de grande simbolismo democrático, António Filipe recordou o esforço histórico necessário para conquistar o direito ao voto em Portugal, deixando um apelo direto a todos os eleitores: a importância da participação massiva nas urnas.

"É o órgão unipessoal mais importante do país". Paulo Raimundo vota na Moita e destaca a importância do Presidente

