"Fiz uma campanha honesta e com sentido de Estado". António Filipe apela ao voto

Há 1h e 2min

Após exercer o seu direito de voto em Loures, o candidato presidencial António Filipe fez um balanço da sua caminhada rumo a Belém. De "consciência tranquila", o candidato sublinhou o caráter honesto e sério da sua campanha, centrada nas convicções que defende para o país.

Num momento de grande simbolismo democrático, António Filipe recordou o esforço histórico necessário para conquistar o direito ao voto em Portugal, deixando um apelo direto a todos os eleitores: a importância da participação massiva nas urnas.