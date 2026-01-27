"Finalmente, vê-se a UE a utilizar aquilo que é o seu grande poder: o económico"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 14min
O major-general Agostinho Costa considera que o acordo entre a União Europeia e a Índia vai além do comércio e reforça a segurança estratégica, ao diversificar rotas e reduzir dependências externas. O especialista militar da CNN Portugal sublinha que a força europeia reside sobretudo no poder económico e tecnológico, num contexto de competição global crescente.