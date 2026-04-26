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Filhos da Espera(nça). Há uma lei parada em Portugal que atira famílias para a guerra
Wilson Ledo
Jornalista desde 2013, debruçando-se sobre as áreas da Política, Economia e Cultura. Passou pelas redações do Negócios, RTP e Açoriano Oriental. É formado em Ciências da Comunicação e Curadoria de Arte.
Há 2h e 34min

Estaria disposto a esperar 10 anos para ter um filho? É o que está a acontecer a muitas famílias em Portugal, onde a lei da gestação de substituição - mais conhecida como barrigas de aluguer - tarda em sair do papel. No desespero, e sentindo-se abandonadas pelo Estado português, estas famílias abdicam de muito para concretizar o sonho no estrangeiro - inclusive no meio da guerra. Reportagem de Wilson Ledo, com imagem de Ricardo Ferreira e Lucénio Carvalho, edição de imagem de Teresa Almeida, drone de Fábio Mestre e Lucénio Carvalho e grafismo de Matilde Candeias.

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