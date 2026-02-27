Ficheiros Epstein: "O caso dos Clinton é todo um circo propositado para manchar ao máximo o Partido Democrata"
Há 1h e 5min
Maria Luísa Moreira considera que o envolvimento dos Clinton no caso Epstein é uma forma de tentar desgastar o Partido Democrata, numa fase de baixa popularidade para Donald Trump. A especialista em geopolítica sublinha que “as três pessoas mais visadas nos ficheiros” são Epstein, Maxwell e o próprio presidente norte-americano, afirmando que todos devem responder perante a justiça.