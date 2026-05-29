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"Ficaria chocado se o Ministério Público apresentasse funcionário de base da Carris como único responsável pela tragédia no Elevador da Glória
Carlos Enes
Há 1h e 1min

Carlos Enes, jornalista da CNN Portugal, critica o “sistema de irresponsabilidade acumulada” que levou à tragédia no Elevador da Glória, com muitas críticas à fiscalização, numa análise a propósito das buscas que estão a ser realizadas pela Polícia Judiciária. O descarrilamento, em setembro de 2025, levou à morte de 16 pessoas. Em causa estão crimes de homicídio por negligência e violação de regras de segurança. Os visados são responsáveis da Carris e da empresa MNTC, que estava subcontratada para fazer a manutenção do elevador.

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