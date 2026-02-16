Federação europeia só está "na cabeça de Draghi" e Europa segue o caminho contrário
Diana Soller
Há 1h e 26min

A comentadora da CNN Portugal Diana Soller analisa as recentes propostas de revisão da arquitetura institucional europeia, manifestando-se cética quanto à viabilidade de um modelo federal. Segundo a especialista, a ideia de uma Europa federalizada "está na cabeça de Mario Draghi e de mais ninguém", argumentando que não existe entre as capitais europeias vontade política para abdicar de parcelas fundamentais de soberania

04:54
