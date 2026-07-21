Fecho do 'portão de lágrimas' será "avassalador": sem o Estreito de Bab el-Mandeb, preço dos combustíveis vai disparar
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 1min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa o impacto da ameaça iraniana de fechar o Estreito de Bab el-Mandeb no Golfo de Aden.