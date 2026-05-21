Farto de dobrar ou lavar roupa? Esta pode ser a solução do futuro
Há 1h e 26min
Um robô humanoide de uso geral, concebido para ambientes domésticos, foi oficialmente apresentado na cidade de Wuhan, na província de Hubei, no centro da China. O evento marca um passo crucial para os robôs humanoides, que deixam as demonstrações em laboratório e começam a operar em residências.
Este robô humanoide pode dobrar roupa, cozinhar, limpar a mesa de jantar e fazer companhia a idosos, falando com eles.
Até ao final deste mês, o robô começará a trabalhar no Condomínio Residencial Zhiyu, em Wuhan, entrando em ambientes domésticos reais.