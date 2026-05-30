"Famílias como as outras". Como vivem as crianças adotadas por casais homossexuais em Portugal

Jornalista desde 2013, debruçando-se sobre as áreas da Política, Economia e Cultura. Passou pelas redações do Negócios, RTP e Açoriano Oriental. É formado em Ciências da Comunicação e Curadoria de Arte.

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Portugal aprovou a adoção por casais do mesmo sexo há dez anos. Desde então, nasceram novas famílias, que se descrevem como “normais”, mas que ainda vivem com a sombra do preconceito.

Em especial, há o receio de que a orientação sexual dos pais ou das mães possa ser usada para atacar os próprios filhos. Com o crescimento dos discursos conservadores, cresce um outro medo: de que a lei possa voltar atrás e deixe de reconhecer estas famílias.

Uma reportagem de Wilson Ledo, com imagem de Ricardo Ferreira e Nuno Machado Mendes, edição de imagem de Filipe Freitas e grafismos de Matilde Candeias.