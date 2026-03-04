Explicador: quem será o sucessor do líder supremo do Irão?

Há 49 min

A Assembleia dos Peritos é um organismo de conselho composto por 88 clérigos, que são considerados altos cargos dentro de hierarquia do Islão xiita, o ramo do islão maioritário no Irão. A Assembleia tem o poder de nomear, controlar e de destituir o aiatola supremo. Neste caso, tem como tarefa a nomeação dum novo líder.

Um dos candidatos mais fortes é Mojtaba Khamenei, filho do líder supremo morto. Tem 56 anos, é um dos políticos mais conhecidos do país e a sua trajetória faz com que os analistas o considerem um político ultraconservador e que seguiu à risca os ensinamentos do pai.

A possível escolha de Mojtaba Khamenei deixa antever uma linha dura da parte do governo dos aiatolas, num sinal de que o regime não deve aproveitar esta oportunidade para implementar reformas, por mais ligeiras que sejam, especialmente no que diz respeito aos direitos das mulheres.

Mojtaba Khamenei é próximo da Guarda Islâmica da Revolução e assumiu o controlo das milícias paramilitares Basij, responsáveis pela repressão violenta da vaga de manifestações que ocorreram entre 2009 e 2010, depois das eleições que deram a vitória oficial a Mahmmoud Ahmadinejad - um presidente conservador.

É verdade que há mais clérigos considerados para o cargo, como Hassan Khomeini, neto do primeiro líder supremo depois da revolução, considerado como reformista. Mas o atual clima político do país parece indicar que a Assembleia dos Peritos quer enviar uma mensagem ao Ocidente: a de que os ataques e o assassinato de Ali Khamenei não vão deixar o Irão de joelhos. E que os valores da Revolução Islâmica de 1979 não serão postos em causa.