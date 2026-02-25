Explicador: qual é o número mais próximo da realidade de baixas na guerra da Ucrânia?

Há 24 min

O Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington DC, diz que há, pelo menos 1,8 milhões de baixas em quatro anos de guerra na Ucrânia. Os números avançados pelo Instituto incluem o número de mortos, de feridos e de desaparecidos, de ambos lados. O estudo, apresentado no final de fevereiro de 2026, aponta para a existência de pelo menos 325 mil mortos do lado russo, que, até agora, apenas admitiu seis mil. Além disso, tendo em conta os feridos e os desaparecidos, a Federação Russa contra 1,2 milhões de baixas. A ser verdade, o estudo diz que é o número de baixas mais elevado sofrido por uma potência com a dimensão da Rússia desde a Segunda Grande Guerra Mundial - anos 40 do século passado. Do lado ucraniano, o estudo refere 140 mil mortos e um total que oscila entre as 500 mil e as 600 mil baixas. Números que ultrapassam, em muito, os dados avançados pelo Presidente Volodymyr Zelensky numa entrevista à France Télévisions, quando referiu que morreram uns 55 mil soldados desde o início da guerra.