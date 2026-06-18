Explicador: quais são os 14 pontos do memorando de entendimento?

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O memorando de entendimento assinado entre os Estados Unidos e o Irão permite um aliviar das tensões no Médio Oriente, depois de três meses de guerra, e apesar dos protestos de Benjamin Netanyahu. Entre as principais medidas acordadas, a abertura do Estreito de Ormuz pelos iranianos e o fim da presença militar dos EUA perto das infraestruturas portuárias do Irão. Além disso, a Administração Trump aceitou o pagamento de quase 300 mil milhões de euros a Teerão para pagar danos causados pelos ataques.

Por último, mas não menos importante, os EUA vão acabar com as sanções às importações de petróleo iraniano e seus derivados. Por outro lado, o Irão compromete-se a focar o seu projeto nuclear apenas para fins civis e aceita a presença de delegações da Agência Internacional da Energia Atómica, das Nações Unidas, para acompanhar o processo.