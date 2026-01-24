Explicador: Como aumentou a fortuna de Trump num ano de mandato?

Há 2h e 4min

A fortuna de Donald Trump encontra-se entre as 600 maiores do mundo, com a revista Forbes a colocá-la, na primeira quinzena de janeiro, no posto 580, com o equivalente a 6,2 mil milhões de euros. A imprensa dos Estado Unidos fala num aumento substancial em cerca de 12 meses, graças a atividades que em nada têm a ver com as funções do Presidente Trump na Casa Branca.

Ora, um dos setores que mais contribuiu para o aumento da fortuna do Presidente dos Estados Unidos foi a atividade de compra e venda de criptomoedas, com particular peso para investidores estrangeiros. É o caso de compradores dos Emirados Árabes Unidos. O New York Times diz que a família Trump lucrou o equivalente a mais de 800 milhões de dólares num ano.

Depois, há os direitos de difusão do documentário sobre a vida de Melania Trump, difundido pela Amazon. "Melania" estreia no final de janeiro e já terá rendido ao casal o equivalente a 24 milhões de euros. Ainda assim, as críticas ao documentário são muitas e há países que o boicotam, como é o caso de França.

Depois, há toda a batalha judicial entre Donald Trump e as redes sociais, assim como mais do que uma rede de televisão. O New York Times diz que Trump acumulou, em acordos extrajudiciais, o equivalente a 77 milhões de euros. Ou seja, foram-lhe pagos dezenas de milhões de dólares para evitar processos em tribunal, que poderiam ser morosos e, sobretudo, muito caros.

Há ainda um presente que chegou diretamente do Golfo: o Boeing 747, que lhe foi oferecido pelo Emir do Catar, Tamim al-Thani, num valor equivalente a 360 milhões de euros. Deverá ser o novo avião presidencial, mas Trump já disse que pretende guardá-lo ao sair da Casa Branca.

Tanto o New York Times quanto a Forbes não contabilizam outros dividendos dos negócios que a família Trump possui, nomeadamente no imobiliário. Mas entre as criptomoedas, os processos contra os média e presentes das arábias, a família Trump teve um balanço muito positivo.