Existem "dois problemas que podem afetar o inicio das negociações" entre EUA e Irão - e um deles envolve o Líbano

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 2h e 26min

O tenente-general Marco Serronha salienta que "é sempre bom haver negociações" entre países em conflito, mas lembra que o Irão "está desconfiado e muito cauteloso" com os EUA.