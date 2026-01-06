"Existe uma incoerência europeia em perceber a ilegalidade e o perigo do que está a acontecer" na Venezuela

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

6 jan, 09:29

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, defende que "se as chancelarias europeias continuarem a fingir que não percebem [que a Venezuela não está em transição para uma democracia], vão continuar a comunicar absurdidades".