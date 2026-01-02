"Existe algum desespero de Putin e da elite do Kremlin em relação às expectativas sobre o que poderá vir a acontecer no terreno"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

2 jan, 23:17

O tenente-general Marco Serronha afirma que "as expectativas do que se poderá vir a passar no terreno não estão em linha com aquilo que são os objetivos de Putin" na Ucrânia, pelo que, "existe algum desespero no Kremlin".