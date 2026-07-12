"Existe algo no planeta que não é humano e que sabe melhor do que nós o que é o dinheiro". Eis a resposta de um dos maiores pensadores da atualidade

Há 55 min

O autor de livros best seller como Sapiens e Nexus, Yuval Noah Harari, em entrevista exclusiva à CNN Portugal. É um dos pensadores mais influentes da atualidade e acredita que os Estados Unidos estão a tratar os aliados como vassalos porque estão a ganhar a corrida à inteligência artificial. A entrevista é do jornalista André Carvalho Ramos.