Exército israelita diz ter travado planos de ataque na Cisjordânia e detido sete suspeitos
Henry Galsky
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
25 dez 2025, 14:28

O correspondente da CNN Portugal em Haifa, Henry Galsky, avança que o exército de Israel diz ter impedido planos de ataques na Cisjordânia e detido sete suspeitos, que foram encaminhados para interrogatório pelo Shin Bet. Diz ainda que Benjamin Netanyahu tem prevista uma deslocação para se encontrar com Donald Trump, com o dossiê regional e Gaza na agenda.

Médio Oriente

