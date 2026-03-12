Exército israelita diz que guerra no Irão foi "planeada durante anos" e que "não tem prazo"
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 38 min
O porta-voz das Forças da Defesa de Israel (IDF) Rafael Rosenzsajn diz à CNN Portugal que a guerra no Irão "não tem prazo". Em entrevista concedida ao repórter Henry Galsky, correspondente da CNN Portugal em Israel, o porta-voz admite que este conflito "foi planeado durante anos" e que o exército israelita está "determinado a ir até ao final".