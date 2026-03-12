Exército israelita diz que guerra no Irão foi "planeada durante anos" e que "não tem prazo"
Henry Galsky
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 38 min

O porta-voz das Forças da Defesa de Israel (IDF) Rafael Rosenzsajn diz à CNN Portugal que a guerra no Irão "não tem prazo". Em entrevista concedida ao repórter Henry Galsky, correspondente da CNN Portugal em Israel, o porta-voz admite que este conflito "foi planeado durante anos" e que o exército israelita está "determinado a ir até ao final".

Médio Oriente

07:35

Exército israelita diz que guerra no Irão foi "planeada durante anos" e que "não tem prazo"

Há 38 min

Os EUA de Trump estão a transformar a guerra em memes

Há 44 min

Primeira mensagem: novo Líder Supremo do Irão promete continuar guerra em terra e no mar

Há 1h e 46min

Putin "é o maior vencedor" da guerra no Irão

Há 2h e 4min

Porque a Arábia Saudita, os Emirados ou o Bahrein recusam entrar na guerra com o Irão

Há 2h e 36min
04:52

Israel avalia "incursão terrestre em larga escala" no Líbano para "eliminar todas as capacidades do Hezbollah"

Há 3h e 12min
Mais Médio Oriente

Mais Vistos

07:17

"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa

Ontem às 08:47
01:45

Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados

Ontem às 14:02
14:35
opinião
Agostinho Costa

"Esta é talvez a primeira guerra que está a ser conduzida em função dos mercados", com o "epicentro" no Estreito de Ormuz

Ontem às 12:19
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
11:17
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que "Macron é especialista em jogar com as esperanças dos outros"

Ontem às 23:13
01:20

As imagens brutais de um petroleiro em chamas após ataque no Golfo Pérsico

Hoje às 10:02
00:44

Buraco no prédio: ficou assim um edifício após ser atingido por um drone no Dubai

Hoje às 10:00
00:17

O momento em que um arranha-céus do Dubai fica em chamas após ser atingido por um drone

Hoje às 10:01
10:42
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que Macron deve parar com os "adjetivos criativos"

10 mar, 23:15
01:45
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"A estratégia do Irão não era assim tão suicida como pensávamos"

Ontem às 17:48
06:35

Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"

21 fev, 13:10
01:32

"Temos de ir. Vamos, vamos, vamos": repórter da CNN no Irão surpreendido com jatos a sobrevoar a cidade

Ontem às 13:07