Exclusivo: entrevista à líder curda Payman Vyian numa caverna 30 metros debaixo do solo

Há 1h e 29min

Os curdos são uma força importante no mapa étnico do Irão. Alguns movimentos veem no atual conflito uma possibilidade de mudança, rumo a mais autonomia.

A CNN Portugal conseguiu acesso exclusivo a uma das mulheres mais procuradas pelo governo dos aiatolas, algures nas zonas montanhosas entre o Iraque e o Irão, de maioria curda. Payman Vyian é a lider do Partido para a Vida Livre no Curdistão. contou ao nosso enviado especial, Gabriel Chaim, o que procura o movimento e como vê as relações com Israel e Estados Unidos.