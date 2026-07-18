MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Exames nacionais: alunos de Lisboa revelam apreensão com notas suspensas
Pedro Ramos Bichardo
Nasceu em Lisboa, em 1992, mas não esconde as fortes ligações ao Alentejo, mais concretamente a Nisa. Sonhou trabalhar no entretenimento, mas foi no jornalismo que ganhou a verdadeira paixão em comunicar com o outro. Formou-se em Ciências da Comunicação, pela Universidade Autónoma de Lisboa, onde também fez uma pós-graduação em Jornalismo e Multiplataforma. Começou a trajetória nas rádios locais, passou pela imprensa e entrou na televisão pela CMTV. Está na TVI desde setembro de 2020. Passou pelo espaço criminal dos programas da manhã e está agora da editoria Sociedade.
Há 1h e 38min

No Liceu Camões, em Lisboa, estudantes afirmaram que conseguiram ter acesso a algumas notas, mas classificações fundamentais como a de Português ainda não estão disponíveis

Educação

Movimento Missão Escola Pública acredita que 12 mil alunos têm notas suspensas por atraso na classificação dos exames

Há 26 min
02:38

Movimento Missão Escola Pública acredita que 12 mil alunos têm notas suspensas por atraso na classificação dos exames

Há 28 min
04:59

"Fiquei muito ansioso": Norberto é aluno no Porto e acredita que pode ter sido prejudicado na correção do exame nacional

Há 42 min

Fenprof denuncia milhares de exames "em situação suspensa”

Há 1h e 13min
04:52

Exames nacionais: alunos de Lisboa revelam apreensão com notas suspensas

Há 1h e 38min

Ministro "jogou no casino com a vida dos alunos": professores e diretores antecipam "aumento exponencial" de revisões de provas

Há 1h e 59min
Mais Educação

Mais Vistos

02:15

Vários alunos com notas dos exames suspensas. Isto é o que devem fazer

Ontem às 22:32
00:50

"É uma zona que costuma ter alguns acidentes". Colisão com três carros mata dois idosos

Ontem às 14:38
05:33

Mesa construída com vigas de comboios dá novos problemas a Luís Neves. Remoção de materiais das linhas férreas seria "ilegal"

16 jul, 21:24
03:36

Depois da confusão, esta escola viu as notas e uma mãe ficou "muito admirada" por ver "notas suspensas"

Ontem às 22:29
02:11

30 mil euros roubados: assalto à mão armada deixa Telheiras em pânico em plena luz do dia

16 jul, 14:29
01:55

Bye bye, Algarve. Portugueses têm um novo destino favorito para as férias

16 jul, 14:23
03:38

"Porque é que um camião que está na posse do amigo do MAI só foi apreendido agora?"

16 jul, 23:21
00:29

Marco Silva irrita-se no banco do Benfica

Ontem às 20:02
07:43
opinião
Tiago André Lopes

"A Ucrânia está numa crise política profunda, que está a romper com o tecido político em Kiev"

16 jul, 10:24
05:30

"Não sei se os portugueses estão conscientes do que a NATO decidiu": Miguel Sousa Tavares explica

16 jul, 22:37
25:51

A entrevista a André Ventura na íntegra

16 jul, 23:52
01:02

Debaixo de água e a cores: o vídeo dos ataques da Ucrânia a petroleiros da Rússia

16 jul, 17:34