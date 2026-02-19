Ex-príncipe André detido por suspeita de "má conduta em cargo público" no dia em que faz 66 anos

Há 1h e 53min

A polícia britânica não identificou o detido, tendo confirmado apenas a detenção de um homem na casa dos 60 anos, por suspeita de má conduta em cargo público. O correspondente da CNN Portugal no Reino Unido, Bruno Miranda Lencastre, diz que a detenção surge após a divulgação de novos ficheiros ligados a Jeffrey Epstein e representa uma prova de fogo para o rei Carlos III.