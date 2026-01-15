Eventual ataque dos EUA ao Irão terá de ser "rápido e conclusivo": "Trump rejeita qualquer possibilidade de um conflito prolongado"
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 1h e 15min
Henry Galsky, correspondente da CNN Portugal em Israel, revela que, segundo fontes anónimas citadas pela imprensa norte-americana, Donald Trump deu orientações sobre um eventual ataque contra o Irão, rejeitando “qualquer possibilidade de um conflito prolongado”