Eventual ataque dos EUA ao Irão terá de ser "rápido e conclusivo": "Trump rejeita qualquer possibilidade de um conflito prolongado"
Henry Galsky
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 1h e 15min

Henry Galsky, correspondente da CNN Portugal em Israel, revela que, segundo fontes anónimas citadas pela imprensa norte-americana, Donald Trump deu orientações sobre um eventual ataque contra o Irão, rejeitando “qualquer possibilidade de um conflito prolongado”

