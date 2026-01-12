"Europeus da NATO têm estado a trabalhar" para "tentar demover Trump" sobre a Gronelândia
A partir de Nuuk, o enviado especial Sérgio Furtado relata que os aliados europeus na NATO procuram demover Donald Trump, defendendo uma força multinacional para reforçar a vigilância no Ártico. Está previsto um encontro entre representantes da Gronelândia, da Dinamarca e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, enquanto partidos e governo locais reiteram que não querem ficar “sob a alçada dos Estados Unidos”.