"Europeus da NATO querem mostrar a Trump que o argumento da segurança não cola"

Há 1h e 0min

Helena Ferro Gouveia considera que o envio de pequenos contingentes europeus para a Gronelândia tem sobretudo um valor político e simbólico, destinado a mostrar que o argumento de segurança usado por Donald Trump “não cola”. A comentadora da CNN Portugal afirma que a Europa acordou tarde para o problema, mas sublinha que ainda vai a tempo de responder com firmeza económica e estratégica a uma ameaça à ordem internacional.