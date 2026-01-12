EUA "vão criar condições para que a população possa continuar a erguer-se contra o regime iraniano"

Há 33 min

O major-general Jorge Saramago sustenta que, sem intervenção dos EUA ou de Israel, é improvável que os protestos no Irão consigam derrubar o regime. O especialista militar da CNN Portugal considera ainda que Washington pode procurar restabelecer a conectividade da internet, inclusive via meios cibernéticos, e que Donald Trump deverá voltar a discutir “opções militares” para o Irão.