EUA "vão criar condições para que a população possa continuar a erguer-se contra o regime iraniano"
Especialista militar
Há 33 min
O major-general Jorge Saramago sustenta que, sem intervenção dos EUA ou de Israel, é improvável que os protestos no Irão consigam derrubar o regime. O especialista militar da CNN Portugal considera ainda que Washington pode procurar restabelecer a conectividade da internet, inclusive via meios cibernéticos, e que Donald Trump deverá voltar a discutir “opções militares” para o Irão.