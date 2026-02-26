"EUA têm um grande dispositivo militar pronto para avançar caso não haja acordo", mas o Irão "também tem uma resposta"

Há 1h e 32min

O tenente-general Rafael Martins diz que as negociações entre os Estados Unidos e o Irão decorrem sob forte pressão militar de ambos os lados, com divergências sobre o enriquecimento de urânio e os mísseis balísticos. No espaço de comentário da CNN Portugal, considera que o dispositivo norte-americano na região está praticamente completo e que um eventual ataque pode envolver Israel