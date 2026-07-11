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"EUA estão descontentes. Perceberam que o memorando é para o Irão o ponto de chegada e não de partida para o processo negocial"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 12min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa os últimos desenvolvimentos no conflito no Médio Oriente, horas depois de terem sido ouvidas explosões no Irão.

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