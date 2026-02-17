EUA e Irão podem chegar a acordo. Por um motivo: "Trump e Khamenei estão fora da sala negocial"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 2h e 26min

Tiago André Lopes aborda a tensão entre os EUA e o Irão, admitindo a possibilidade de um acordo entre os dois países.

O comentador da CNN Portugal lembra como é “ilegal o caminho para ter uma arma nuclear no Irão”.

Tempo ainda para abordar as negociações para atingir a paz na Ucrânia, lembrando que “não impossíveis em negociação: muitas coisas ditas em espaço mediático não estão a ser ditas na sala”.