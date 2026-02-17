EUA e Irão podem chegar a acordo. Por um motivo: "Trump e Khamenei estão fora da sala negocial"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 2h e 26min

Tiago André Lopes aborda a tensão entre os EUA e o Irão, admitindo a possibilidade de um acordo entre os dois países.

O comentador da CNN Portugal lembra como é “ilegal o caminho para ter uma arma nuclear no Irão”.

Tempo ainda para abordar as negociações para atingir a paz na Ucrânia, lembrando que “não impossíveis em negociação: muitas coisas ditas em espaço mediático não estão a ser ditas na sala”.

Comentadores

05:18
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Pela primeira vez sinto que a Rússia tem necessidade de negociar"

Há 1h e 15min
08:46
opinião
Tiago André Lopes

EUA e Irão podem chegar a acordo. Por um motivo: "Trump e Khamenei estão fora da sala negocial"

Há 2h e 26min
03:29
opinião
Mafalda Anjos

"O ministro das Finanças está a pedir sol na eira e chuva no nabal"

Há 2h e 27min
09:27
opinião
Agostinho Costa

"Temos uma oportunidade para acabar a guerra"

Há 3h e 59min
05:07

Cessar-fogo na Ucrânia. "Esta reunião vai ser mais política do que estratégica ou militar devido à composição da delegação russa"

Hoje às 10:38
03:57
opinião
Manuel Serrano

Manuel Serrano: negociador russo Mendinsky é "um aprendiz de Goebbels"

Ontem às 23:59
Mais Comentadores

Mais Vistos

05:13

“Anular aquele golo ao Famalicão não faz sentido”: Rui Santos explica porquê

Ontem às 21:41
08:36
opinião
José Correia Guedes

"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"

Ontem às 21:15
02:20

Seis dias depois, está assim o buraco na A1

Há 3h e 56min
07:58
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: "Há uma narrativa da parte russa que pode indicar uma mudança na estratégia"

Ontem às 19:34
04:16

"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho

15 fev, 13:40
04:44
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa questiona Kaja Kallas: "Se não é uma superpotência, porque é que a UE não entra pela Rússia adentro?"

15 fev, 21:49
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
09:07

Por que motivo o Canadá decidiu inspirar-se numa missão de um submarino da Marinha portuguesa

Ontem às 19:36
01:36

Polígrafo. Emigrantes na Suíça festejaram a derrota de André Ventura?

Ontem às 22:29
01:21

Polígrafo. FC Porto pôs óleo nas paredes dos balneários do Benfica em 2020?

Ontem às 21:28
08:13
opinião
Tiago André Lopes

“Kaja Kallas tem traumas pessoais com a Rússia, mas isso não se resolve em diplomacia. Resolve-se a fazer psicanálise"

Ontem às 09:08
02:47

Castelo de Torres Vedras em risco de ruir

Ontem às 13:01