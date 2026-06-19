EUA e Irão "já acordaram a compra e venda de uma casa". Falta "a modalidade de pagamento, o valor e quando é que vai ser comprada"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 23 min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal considera que "a Suíça está a jogar muito bem enquanto anfitriã".