MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

EUA e Irão "já acordaram a compra e venda de uma casa". Falta "a modalidade de pagamento, o valor e quando é que vai ser comprada"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 23 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal considera que "a Suíça está a jogar muito bem enquanto anfitriã".

Comentadores

02:22

"Cristiano Ronaldo fez mais pelo nome deste país do que anos e anos de política e diplomacia"

Há 22 min
02:05

"Se alguém tem de dizer que Cristiano Ronaldo tem de ir para o banco essa pessoa não é certamente o próprio"

Há 22 min
10:58
opinião
Jorge Silva Carvalho

"Trump tem um ouvido com pouca memória: o último a influenciar é aquele que normalmente consegue fazer algum caminho"

Há 22 min
04:39
opinião
Luís Vilar

"Nós temos uma dívida grande para com Cristiano Ronaldo, mas isso não faz com que se o mantenha a titular"

Há 22 min
04:30
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"Israel está a fazer tudo aquilo que é necessário para garantir um dever de qualquer nação soberana: defender os seus cidadãos"

Há 23 min
03:43
opinião
Marco Serronha

"Há um parágrafo" do memorando de entendimento com o Irão que "dá abertura aos Estados Unidos para mandarem tudo ao charco"

Há 23 min
Mais Comentadores

Mais Vistos

00:28

Moscovo a arder: as imagens da capital russa após o maior ataque de sempre da Ucrânia

Ontem às 18:19
07:04
opinião
Agostinho Costa

"Quem sai efetivamente reforçado deste conflito é o Irão"

Ontem às 11:09
02:36
opinião
Jorge Baptista

"O que me preocupa enquanto português é que Cristiano Ronaldo tenha tocado na bola 23 ou 25 vezes em 90 minutos"

17 jun, 23:06
04:42
opinião
Agostinho Costa

"A situação no terreno não é bem a que Zelensky publicita" mas "o Führer quando estava no bunker também dizia que estava a ganhar a guerra"

16 jun, 22:13
03:30

Rui Santos tem um pedido para a Federação: "Antes que seja tarde, tirem o senhor Roberto Martínez e ponham lá o senhor Jorge Jesus"

Ontem às 18:54
00:57

Câmaras de videovigilância registam o momento da queda de helicóptero no Rio de Janeiro que causou a morte do cantor Oliver Tree

15 jun, 09:45
02:36

Criança de 8 anos encontrada morta em Valpaços. Madrasta é a principal suspeita

Ontem às 12:36
01:46

O que muda na lei laboral: contratos, despedimentos, greves e direito a desligar

Ontem às 09:12
04:07

"Não somos nada dos melhores do mundo. Foi uma tragédia, não jogámos nada"

17 jun, 23:45
01:50

Jovem morre após ser lançada de uma ponte sem corda numa atividade radical

15 jun, 15:41
03:56
opinião
Tiago André Lopes

"Kaja Kallas é diplomaticamente inútil neste momento"

Ontem às 11:45
03:47

Francisco Trincão e Gonçalo Inácio são os destaques da estreia da Seleção. Eduardo Barroso explica tudo

Ontem às 01:52