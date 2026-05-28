EUA divulgam vídeo do momento em que atacaram alegado barco de droga no Pacífico. Há dois mortos

Há 1h e 21min

O exército dos Estados Unidos realizou esta quarta-feira um novo ataque a uma embarcação suspeita de transportar droga no Pacífico oriental, resultando na morte de dois homens. O Comando Sul dos EUA divulgou imagens do momento em que o barco é atingido, seguido de uma explosão e de fumo intenso.

Este é mais um episódio de uma campanha militar que, desde setembro, tem visado alegadas embarcações de tráfico de droga em águas da América Latina, incluindo o Pacífico e o Caribe, e que já terá provocado pelo menos 196 mortes, segundo dados divulgados.