EUA divulgam imagens inéditas da perseguição ao petroleiro russo em pleno Atlântico

Ontem às 14:03

As relações públicas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgaram um vídeo em que um navio da Guarda Costeira é visto a navegar ao lado do petroleiro Marinera, de bandeira russa.

Trata-se do petroleiro apreendido pelos Estados Unidos, numa operação que faz parte do controlo de todo o petróleo venezuelano.

Os Estados Unidos não revelaram de quando são estas imagens, mas sabe-se que o navio Marinera foi perseguido pelas autoridades norte-americanas ao longo de duas semanas no Oceano Atlântico.

