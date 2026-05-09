EUA "acertaram" ao demover a Ucrânia de atacar Moscovo no Dia da Vitória

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 49min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes afirma que era "importante que o Dia da Vitória fosse assinalado" dado ser um dia crucial na memória da Europa.