"Estou disposto a comer terra se for necessário, quero é que isto mude". Cubanos "aceitam pressão dos EUA" se isso significar a "mudança do regime"
Há 2h e 4min
Rodolfo Bendoyro, professor universitário luso-cubano, lembra que a crise energética já existia em Cuba “há dois meses”, assim como a crise humanitária, mas admite que a situação no país se agravou na sequência do bloqueio dos Estados Unidos.
“Os apagões são dramáticos são vários dias sem eletricidade, o que afeta a distribuição de água e de alimentos”, sublinha.