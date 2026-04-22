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"Estou cá para fazer o combate contra este Governo medíocre": Pedro Nuno Santos explica regresso à AR e distancia-se de Carneiro

Há 40 min

Pedro Nuno Santos, antigo secretário-geral do PS, regressou esta quinta-feira ao Parlamento depois de uma suspensão de seis meses e acusou o Governo de ser “liderado por gente muito pouco séria e que tem como única missão transferir rendimentos dos debaixo para os de cima”. O socialista distanciou-se ainda do atual líder do partido. “Como sabem, apesar de sermos do mesmo partido, há muita coisa que me distancia de José Luís Carneiro", afirmou.

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